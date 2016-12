Нєизвесна будучносц ВАНУ

НОВИ САД – У Медия центру Войводини вчера, 22. децембра, Войводянска академия наукох и уметносци (ВАНУ) орґанизовала конференцию за пресу з назву „Гадвабни штранджґи за ВАНУ”.

На конференциї явносци бешедовал предсидатель ВАНУ, академик Юлиян Тамаш, котри пречитал текст о „политичних флоскулох”, прейґ хторих, як гварел, „вивершна власц Покраїни и Републики вецей раз онєможлївйовала роботу ВАНУ, з помоцу рижних прицискох на судску и законодавну власц”.

Слово о проблему будуцого функционованя ВАНУ бо, як поведзене на конференциї, после одлукох Уставного суду з 2012. року претаргнуте порядне финансованє тей реґионалней академиї наукох з буджету, а под питанє поставене и єй будуце постоянє.

У активней дискусиї члени ВАНУ винєсли и податки о вельких длуствох тей покраїнскей институциї, хтори ше за остатнї роки назберали и досцигли прей 800 000 динари.

То перши явни наступ представительох ВАНУ, на хторим вони винєсли проблеми статусу и финансованя їх институциї.