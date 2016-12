Принєшени Закон о биваню и отримованю будинкох

БЕОҐРАД – Скупштина Сербиї вчера прилапела Закон о биваню и отримованю будинкох з хторим одредзени обовязни орґани у будинку – Скупштина бивательох и управитель будинку.

Зоз законом утвердзене же кед ше бивателє медзи собу нє догваря хто будзе управитель будинку, маю можлївосц вибрац професийного управителя з лїстини Привредней комори Сербиї.

Кед ше бивателє нє догваря анї коло професийного управиутеля, локална самоуправа на одредзени час приведзе примушуюцого управителя будинку.

Професийни управителє буду мушиц прейсц обуку и достац лиценцу за окончованє тей роботи, цо будзе точно утвердзене з окремнима актами хтори, як наявела министерка транспорту Зорана Михайлович, будзе принєшени о даскельо мешаци.