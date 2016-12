Нє става висельованє образованих младих

СЕРБИЯ – За остатнї даскельо роки звекшане и так вельке число младих котри ше виселюю зоз Сербиї, пише Войводянски виглєдовацко-аналитични центер (VOICE) , а преноши Бета. Як гвари VOICE , Сербия уж 20 роки перша у реґионє, а друга у швеце по висельованю младих и образованих людзох.

Од 2007. по 2014. рок зоз Сербиї ше виселєли коло 300 000 людзе, а як гваря виглєдованя, 2014. року пошли аж два раз вецей як 2007. року, наводзи VOICE.

Штреднє число виселєнцох зоз Сербиї до розвитих жемох од 2004. по 2013. рок було 26 000 рочно, а 2014. аж 58 000. Нє доступни податок же кельо з нїх ше врацели до Сербиї, як анї же кельо особи напущели Сербию, а нє вошли до медзинародней статистики.

– Одход младей висообразованей и високофаховей роботней моци зменшує способносц жеми за розвой. З тим вецей кед нє пребера одвитуюци мири хтори допринєшу змоцньованю капацитетох держави за затримованє талантох, як и капацитетох хтори прицагую таланти з иножемства, насампредз з дияспори. У случаю Сербиї, тоти капацитети скромни и у кратшим чаше нє мож обчековац зменшанє одходу младих – гварел Владимир Ґречич з Институту за медзинародну политику и привреду з Беоґраду, додаваюци же одход младих знак же держава нє ма одвитуюцу стратеґию за розвой власней привреди и дружтва, лєбо, кед же ю и ма, вец ше ю нє примєнює.