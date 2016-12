Од идуцого школского року информатика обовязни предмет

БЕОҐРАД – Министерка державней управи и локалней самоуправи и предсидателька ИТ совиту Ана Брнабич виявела же од идуцого школского року информатика будзе обовязни предмет у основних школох, преноши Танюґ.

Брнабичова стреду, 21. децембра гварела же Акцийни план за розвой ИТ-сектору, хтори би Влада Сербиї пошвидко мала прилапиц, предвидзує уводзенє информатики до обовязного образованя.

– У тим зме мали и вельку потримовку Министерства просвити, понеже министер Младен Шарчевич подпредсидатель министерского ИТ совиту – гварела министерка Ана Брнабич.