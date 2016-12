Барз осторожно з петардами

СЕРБИЯ – Министерство нукашнїх дїлох поволує гражданох, окреме младших и дзеци и їх родичох, же би у тим чаше шветох нє хасновали, лєбо цо менєй и барз осторожно хасновали пиротехнїчни средства, як цо то и рижни петарди.

Министерство надпомина же пиротехнїчни средства, и з найменшим количеством експлозивних и запалївих полнєньох, барз лєгко можу виволац нєжадани пошлїдки и повреди.

Апелує ше и на родичох же би дзецом потолковали опасносц од петардох, а тарґовцом надпомнуте же малолїтним забранєне предавац пиротехнїчни средства.