Концерт ученика „Музичког кутка“

КУЦУРА – Музичка школа „Музички кутак“ јуче је у великој сали Месне заједнице у Куцури одржала Новогодишњи концерт, којим су ученици завршили прво полугодиште. На концерту је учествовао 31 ученик, а композиције су извођене на клавиру, хармоници и виолини.

Ученици од четири до четрнаест година различитог нивоа музичког образовања извели су много композиција соло, у дуету и у групи, а за ову прилику припремили су их наставници Каталина Зубић, Наташа Савић, Невена Шимшић, Ђорђе Недељков, Дуња Палић, Наталија Головачук Марушић и Јадранка Николић Џаферовић.

Ученици су на крају програма и као хор отпевали више композиција, а док су певали, Деда Мраз им је поделио пакетиће.