Успешан новогодишњи вашар у крстурској Школи

РУСКИ КРСТУР – У холу Основне и средње школе са домом ученика „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру јуче, 22. децембра, у свечаној атмосфери одржан је други Новогодишњи вашар.

Како је истакла координаторка Вашара професорка Наталија Будински, свечана атмосфера, али и хуманитарни карактер Вашара, били су основни циљеви, јер ће се приход од продатих честитки и украса искористити за неку хуманитарну акцију.

Новогодишњи вашар је отворила директорка Школе Хелена Пашо Павловић која је свима упутила искрене честитке поводома празника, а певачка група ученика II2 одељења на русинском језику Гимназије отпевала је неколико коледарских песама.

У музичкој пратњи дошао је и деда Мраз са „патуљцима“ који су присутнима делили бонбоне са исписаних жељама.

Продајни део Вашара се састојао од штандова сваког одељења где су ученици продавали честитке и украсе који су сами израдили, а најмлађи са својим родитељима на радионицама.

Осим ученика и просветних радника, на Новогодишњи вашар дошли су и родитељи, чиме је у овој Школи практично и завршено прво полугодиште.