ЯГОДИ У КРЕМПИТОВИМ ЦЕСТУ

Потребни состойки:

Пакованє змарзнутого цеста за кремпиту

За торточку лєбо бисквитне цесто:

6 бильчки

150 ґр цукру

6 жовчки

100 ґр печени и зомлєти лїсковци

2 ложки муки

3 ложки натартей чоколади

1/2 мещка прашку за печенє

Потребне за фил:

2 мещки желатину

5 дцл йоґурту

5 дцл шметанки за шлаґ

200 ґр цукру

1 кґ швижи ягоди пререзани по поли.

Способ приготовйованя:

Кремпитово цесто одмарзнуц и розогнац спрам велькосци тепши. Єдно есто упечиц на червено и положиц на решетку най ше хладзи. Друге цесто упечеме до поли и охабиме го у тепши.

Такой вимишаме бисквитне цесто: бильчки витрепеме на твардо, додаме цукер, знова трепеме зоз миксером, додаме жовчки, и ище дакус трепеме же би ше маса виєдначела. На концу додаме сухи состойки по шоре як наведзени и тераз зоз варешку помали вимишаме цесто. Усипеме на кремпитове цесто гоч є ище нє охладзене и печеме на 180 ступнї 15-2о минути.

Фил:

Желатин порихтац по упутству на мещку. Йоґурт дакущичко зограц, усипац цукер и мишац док ше нє розпущи. Шметанку витрепац на шлаґ и зєдинїц зоз йоґуртом.

Тераз желатин дакус зограц и усипац до шметанковей креми. Добре розмишац же би ше маса виєдначела.

На охладзени бисквит намасциме 1/3 филу, поскладаме половки ягодох, прейґ нїх премасциме остаток филу и прекриєме зоз другим кремпитовим цестом.

Треба положиц до фрижидера на даскельо годзини же би ше ствардло.

Пред служеньом од горе посипац зоз мелким цукром.