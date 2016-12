Крачунска винчованка кир Георгия Джуджара: Христос Раждаєтся!

РУСКИ КЕРЕСТУР – По григориянским календаре на ютре, 25. децембра Крачун, хтори ше по тим календаре слави у нашей парохиї у Руским Керестуре, а по юлиянским календаре Крачун по шветовним календаре 7 януара, по хторим ше ровнаю други парохиї Апостолского еґзархату за грекокатолїкох у Сербиї. З нагоди Крачуна, наш апостолски еґзарх, владика Георгий Джуджар, упутел шлїдуюцуи винчованку:

– Рождество Христово – то швето фамелиї. Бог зишол на жем и постал чловек у єдней нїжней, пожертвовней и побожней фамелиї Йосифа и Мариї жадаюци же би цали швет постал єдна велька и зложна фамелия. Прето мож повесц же ше Исус народзел нє даґдзе индзей, або у даяким далєким чаше, алє ту и тераз, у своєй жеми, медзи своїма, медзи нами.

– Його попатрунок полни любови, унапрямени на каждого чловека. Тот попатрунок нас поволує отвориц свойо шерца же бизме могли упиц тоту божеску любов и мир и були способни прияц милосердносц и пребаченє, жертвеносц и старанє за каждого члена велькей фамелиї ближнїх.

– Фамелия – то оаза любови: супружескей, мацеринскей, оцовскей, синовскей, братскей, ґу унуком и процивно, любови ґу блїзшей и дальшей родзини. Нїч друге нє може повязац и твориц фамелию так, як любов. Кед ше фамелиї гаша – то знак же им хибело любови. Дзе любов догорює, там ше розпадує фамелия. Атмосфера порозуменя, змиреносци, сиґурносци, медзисобного почитованя и мира у фамелиї – то живи доказ же вона жиє зоз Святим Духом и же є подобна до Святей Фамелиї у котрей ше народзел наш Спаситель.

– Красни обичай у чаше крачунских шветох даровац дарунки. Алє цо подаруєме новонародзеному Спасительови? Вон нам даровал самого себе у скромним вертепе; народзел ше цихо и без розкошу, нє маюци места анї у єдним цеплим доме у Вифлеєме. Подаруєме Му цепли домик у наших чистих шерцох, подаруєме Му цеплоту нашей любови ґу Ньому и ґу ближнїм. Подаруєме Му нашо шерца же би их Вон формовал спрам свойого любляцого Шерца, котре гори зоз вичну любову ґу шицким людзом.

– Рождество Христово – то нє памятка на прешлосц, алє поволанка на терашньосц – нєшка, тераз и вше. Шицки зме поволани поциснуц особни интереси и притулїц ґу себе крачунски дарунок Спасительовей жертвеней любови, и пребарз потребного мира, котри лєм Исус може дац. Келї людски шерца приму тот нєбесни мир, завиши од каждого з нас котри отвори свойо шерцо.

– Найлєпше цо себе можеме пожадац за крачунски швета – то отвореносц наших шерцох за мир Божи и жертвену любов ґу ближнїм. Того нєбесного мира жадам шицким и жичим радосни и благословени швета Рождества Христового.

Христос Раждаєтся! Славите Єго!

Ваш Владика

+ Георгий