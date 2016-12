Керестурска Школа єдина зоз Сербиї у проєкту ЕУ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура вибрана медзи 33 штреднї школи з жемох Европи, хтори буду участвовац у проєкту „Твоя Европа! Твой глас!”.

Як дознава Рутенпрес, у конкурованю за участвованє у тим проєкту зоз Школи потолковали и же є єдина така школа на швеце у хторей порядна настава на руским язику на штредньошколским, ґимназийским уровню, и „Школа „Петро Кузмяк” єдина зоз Сербиї вибрана за участвованє у тим проєкту.

Як Школу поинформовали орґанизаторе – Европски економски и социялни комитет, на конкурсу участвовали аж 687 школи з рижних державох, а за участвованє на Конференциї „Твоя Европа! Твой глас!” вибрани 33 школи.

Спомнута конферецния будзе отримана 30. и 31. марца у Бриселу, буду участвовац школяре од 16 до 18 роки, котри буду дискутовац о будучносци и виволаньох з хторима ше зочує Европска уния.

Як дознава Рутенпрес, з керестурскей Школи буду участвовац тройо штредньошколци, з провадзеньом професорох.