Анекси Меморандуму за учебнїки на язикох меншинох, медзи нїма и на руским

БЕОҐРАД – Министер просвити, науки и технолоґийного розвою Младен Шарчевич, директор Заводу за видаванє учебнїкох Драґолюб Коїчич и представителє седем националних совитох националних меншинох – бошняцкого, болгарского, мадярского, румунского, руского, словацкого и горватского вчера, 23. децембра, у Беоґрадзе подписали анекси Меморандуму о сотруднїцтве у обласци видаваня учебнїкох на язику и писму националней меншини – сообщене зоз спомнутого министерства.

У мено Националного совиту Руснацох анекс Меморандуму за видаванє ище пейц учебнїкох по руски подписала предсидателька Одбору за образованє нашого Совиту Мелания Римар.

Анекси ше одноша на пририхтованє и друкованє учебнїкох за шлїдуюци 2017/18. школски рок за наставу на мацеринским язику у основних школох хтори маю порядну наставу на своїм язику, а як гварел министер Шарчевич, то дополньованє меморандумох подписаних у марцу того року, з чим заокружени тот процес у обезпечованю учебнїкох хтори нєдоставали.

– Полне почитованє людских правох у образованю, з окремним наглашеньом на промоцию интеркултуралносци и стимулованє чуваня националного идентитету, традициї и култури главни напрямки политики хтору водзи Министерство – гварел министер просвити Младен Шарчевич после подписованя анексох.

Як сообщене, пре подполне имплементованє Поглавя 23 з ЕУ, дзе и окремни Акцийни план за витворйованє правох националних меншинох, Министерство и Завод за видаванє учебнїкох 26. марца того року з осем националнима меншинами подписали Меморандум о сотруднїцтве у обласци видаваня учебнїкох на язикох и писмох, дзе з Националним совитом Албанцох у Сербиї Меморандум подписани у авґусту, а терашнї анекс будзе подписани накадзи почнє його применьованє.

Меморандум дефинує же за кажди шлїдуюци школски рок национални совити доручую лїстину приоритетних учебнїкох, а з вчера подписанима анексами предвидзене обезпечованє дополнюцюцих 84-ох насловох, односно 25 учебнїкох на босанским язику, 12 на болгарским, 18 на горватским, трох на мадярским, 5 на румунским, 5 на руским и 16 на словацким язику.