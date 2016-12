Нєшка по григориянским календаре Вилїя, на ютре Крачун

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая, хтора ше ровна по григориянским календаре, нєшка означую Вилїю – дзень и ноц пред найрадоснєйшим шветом Рождества Христового – Крачуном.

У Катедралней церкви нєшка на 8 годзин будзе Василийова Служба Божа, на 17 годзин у домох почина шветочна Вилїйова вечера, а домашнї од пополадня та надалєй дочекую шпивачох и винчовачох. Як наявене, и того року до Керестура по шпиваню придзе и ґрупа школярох з Бикичу и Беркасова.

Крачунскей всеночне нєшка будзе на 23 годзин, а на ютре, на Перши дзень Крачуна, буду три служби Божо – на 8, на 10 Архиєрейска, хтору будзе предводзиц владика Георгий, и Вечарша на 17 годзин. На Перши дзень Крачуна нє будзе Дзецинска Служба на 11,30 годзин.

На пондзелок, на Други дзень Крачуна ше швеци Собор Богородици и Осифа Обручнїка, а богослуженя буду тиж на 8, 10 и 17 годзин.

На Треци дзень швета, на вовторок, 27. децембра ше швеци и першого мученїка Штефана. Службу Божо буду у исти час як и други днї, з тим же на вовторок будзе и Дзецинска Служба на 11,30 годзин, а того дня у шицких Службох будзе и мированє.