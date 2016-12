Вирни ше пририхтую за Крачун

МИКЛОШЕВЦИ – Миклошевски грекокатолїки нєшка зоз строгим постом и узвичаєнима єдлами (капущанїки, риба на ризкаши, бобальки) означа Вилїю по григориянским календаре, а по Вилїйовей вечери дзеци з колядами буду винчовац Крачун родзини и сушедом.

У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици Крачунске всеночне будзе на 22 годзин, хторе будзе служиц Владимир Маґоч, парох вуковарски и декан сримски Крижевского владичества.

На ютре и на поютре служби Божо буду на 11 годзин, а на Други дзень Крачуна будзе и мированє.