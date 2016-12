РУСКИ КЕРЕСТУР – Праве на Крачун, на нєдзелю, 25. децембра, у Руским Керестуре будзе традицийни Крачунски концерт.

Крачунски концерт пририхтую члени вецей секцийох Дому култури, так же участвую Дзецински хор „Шкорванчки”, шпивацки ґрупи, соло-шпиваче, рецитаторе, як и Мишани хор Дому култури и Катедралней церкви св. о. Миколая.

Крачунски концерт на ютре будзе у Велькей сали Дому култури на 18 годзин.