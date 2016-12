Вишол „Руски християнски календар”, мож го купиц и при заступнїкох

НОВИ САД – Найпопуларнєйша руска кнїжка – Календар, тераз „Руски християнски календар 2017” видрукована и тих дньох будзе доступна читачом. И того року Календар заєднїцке виданє НВУ „Руске слово” и Християнского часопису „Дзвони”. Обсяг му коло 250 боки, змистово є богати и цали у фарбох. Понука репрезентативни вибор авторох и темох з рижних обласцох нашого духовного, културного и дружтвеного живота, як и тексти з литератури, социолоґиї, психолоґиї, историї, живота младих, спорту и гумору.

Календар кошта 500 динари и мож го купиц у НВУ „Руске слово” у Новим Садзе и у Дописовательстве „Руского” у Руским Керестуре, алє и при заступнїкох – у Керестуре при Дарини Варґовей (Партизанска 34, 025/703-904); у Коцуре при Меланиї Шантовей (Петефи Шандора 47, 021/727-049), а у Дюрдьове при Звонкови Салаґови (Светозара Милетича 25, 021 838 055).

У Вербаше Календар мож купиц при Миронови Нярадийови (Сивч Йовґена 86, 064/120-2607); у Кули при Елемирови Мудрого (Блок 6/а, 025/721-404); у Новим Орахове при Любомирови Рацови (Руски дом, 024/723-584); у Бачкей Тополї при Николови Сеґедийови (065/64-785-27); у Шидзе (Беркасово, Бачинци, Бикич Дол) при Владимирови Гарвильчакови (062/440-974) и у Петровцох, у Горватскей, при Желькови Гаргайови (Матиї Ґубца 1, 99386-32-554-152).