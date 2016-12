Винчованки покраїнских, городских и општинских функционерох за Крачун

НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович винчує Крачун шицким вирним и гражданом Сербиї котри тото швето славя по григориянским календаре.

Мирович пожадал же би швета препровадзели у миру и радосци, окружени з любову своїх наймилших, а же би вира до доброго и медзисобного почитованя означела шицки нашо животи.

Крачунску винчованку послал и покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Мирослав Штаткич, котри шицким пожадал же би, без огляду на виру, националну и гоч яку другу припадносц, були лєпши и племенїтши людзе.

Крачун по григориянским календаре согражданом котри го тераз славя повинчовал и городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич, у хторей визначел же Крачун здогадує на найвекши вредносци чловека – любов и подзекованє, як и же би Крачун препровадзели зоз своїма найблїзшима, у злоги и добрим розположеню.

З нагоди Крачуна по григориянским календаре, як и з нагоди Нового року, винчованку вчера упутел и предсидатель Општини Кула Перица Видеканїч, у хторей согражданом пожадал же би наступни швета препровадзели з найблїзшима, з доибрим здравйом, у мире и щесцу.