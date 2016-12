НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину буду емитовани прилоги з Крачунско-новорочней програми „Пахулька” у Новим Садзе, о месних самодоприносох, зоз совитованя о сучасних трендох у овоцарстве, з гуманитарного Крачунского вашару у Коцуре, як и з Крачунскей Служби Божей у Руским Керестуре.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (после емисиї „Добри вечар, Войводино”).