НОВИ САД – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами Мирослав Штаткич у голу Покраїнскей влади вчера орґанизовали традицийни Новорочни приєм за новинарох и представительох медийох.

Жадаюци им успишну роботу у идуцим року, Мирович предочел даскельо важни сеґменти на планє унапредзеня информованя гражданох Войводини и цалей жеми цо, як наглашел, заєднїцки будзе ришоване у идуцим року. Насампредз то финансийне и технїчне консолидованє єдиних дньових новинох по сербски у Войводини – „Дневнику”, як и початок ришованя змесценя РТВ Войводини, односно будованє нового будинку за тоту установу.

– Плани хтори дефинує Влада на националним уровню, та и наша Покраїнска влада, у ствари плани шицких нас. У тим смислу, представителє медийох хтори през свою роботу о тим шведоча, маю вельку одвичательносц, нє лєм як часц того велького заєднїцкого тиму, алє же би и з критику, анализу и предочованьом фактох на найлєпши можлїви способ доприношели профилованю и медийней и цалосней явней сцени у Войводини – гварел Иґор Мирович.

Ресорни секретар Мирослав Штаткич з тей нагоди здогаднул на резултати його секретарияту посцигнути за пол рока, як и на плани за дальшу роботу, дзе визначел же консолидована робота 12 покраїнских културних установох хторим Покраїна снователь, а у 2017. року им средства буду звекшани за 10 одсто, гварел Штаткич.

На Новорочним приєму присуствовали и представителє медийох на язикох националних меншинох, медзи нїма и директорка НВУ „Руске слово” Мартица Тамаш, та редакторе програмох по руски РТВ Мирко Канюх и Татяна Беук Латяк.