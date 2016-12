БАЧИНЦИ – На вчерайшей Служби Божей у церкви апостола и єванґелисти Луки у Бачинцох подзелєни 37 пакецики руским и сербским дзецом, котри пришли на Богослуженє.

Пакецики подзелєни з нагоди наиходзацих крачунских шветох, як и предходного швета – Святого Миколая.