Стари здравствени кнїжочки мож овериц ище за пол рока

БЕОҐРАД – Занятим у фирмох хтори ище нє придали вимоги за замену здравствених кнїжочкох, стари кнїжочки буду оверени як и дотераз – з марку, сообщели з Републичного фонду за здравствене осиґуранє. Тота овера старих здравствених кнїжочкох будзе важаца ище пол рока, односно по датум по хтори осиґуранє плацене, а найпознєйше по 30. юний 2017. року.

Кед здравствени кнїжочки занятим оверени по 31. децембер, роботодавателє перше маю придац вимоги за видаванє маркох за оверу, а потим и за видаванє нових здравствених карточкох.

За тих котри уж придали вимоги за нову карточку, на вимогу роботодавателя Фонд о тим вида потвердзенє, хторе важи по видаванє новей карточки, а найдлужей шейсц мешаци.

Вимоги за нови здравствени карточки дотераз придали 4 милиони 961 875, з вєдно 6 милиони 846 998 здравствено осиґураних гражданох Сербиї, а уж тераз извесне же до конца рока нє шицки достаню нову карточку, сообщене з Републичного фонду за здравствене осиґуранє.