Инициятива за музей и памятнїк жертвом Рациї

НОВИ САД – После того як у Покраїнскей влади отримана инициятивна схадзка Одбору за означованє Рациї у Бачкей, пияток, 23. децембра у Городскей хижи отримана и схадзка епископа бачкого Иринея, городоначалнїка Нового Саду Милошa Вучевичa и членох Одбору за означованє Новосадскей рациї Мирославa Иличa, Владана Симича и Ґорана Левия, на хторей порушана инициятива за вибудов музею и памятнїка жертвом Рациї на кею коло Штранду у Новим Садзе.

Як поведзене, спомнути спомин-ознаки би мали буц закончени по 2021. рок, на 80-рочнїцу Рациї, а догварене же у наступним чаше будзе обезпечена приступна драга и ограда коло спомин-ознаки на Штранду.

На схадзки поведзене и же будзе виробени интернет-бок и брошура о Рациї у Бачкей 1942. року пре едукованє школярох основних и штреднїх школох у Новим Садзе, а школом будзе подзелєна и кнїжка архимандрита Йована Радосавлєвича „Рация и лаґри у Бачкей под час Другей шветовей войни”. Школи достаню и филм Епархиї бачкей „Дзеци бесмертносци”, же би у рамикох означованя Рациї єдна школска годзина була пошвецена тей теми.

Як догварене на спомнутей схадзки, протоколарни концепт означованя рочнїци Новосадскей рациї будзе як и скорейши роки, а плановане отримац и Шветочну академию у Сербским народним театру.