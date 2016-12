ЛСВ: Влада и совити националних меншинох муша буц партнере

НОВИ САД – Лиґа социялдемократох Войводини (ЛСВ) сообщела всоботу свойо думанє же Влада Сербиї и совити националних меншинох муша буц партнере, з оцену же европска драга велька шанса за нашу державу, а ю, медзи иншим, мож будовац з цалосним и квалитетним ришованьом питаньох вязаних за статут припаднїкох националних меншинох, пише Танюґ, а преноши РТВ.

ЛСВ у сообщеню наводзи же нєдавне одказованє схадзки Совиту за национални меншини (на уровню держави) нє добре и же ше указало же єст числени нєскладаня по питаню Нарису закона о защити правох и шлєбодох националних меншинох и зоз звитом о запровадзованю Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох, вязаного за Поглавє 23 у прегваркох за членство у ЕУ.

Як поведзене у сообщеню, пригварки НС-ох ше одноша „на факт же держава третирує меншини як обєкт” и же у Акцийним планє нєт реалних терминох за витворйованє активносцох, же НС-ти нє були партнере у числениха активносцох вязаних за його запровадзованє и друге.

ЛСВ тиж ма пригварки на вименки и дополнєня спомнутого нарису закона и дума же нє задоволює процедуру, та же тоти препущеня можу загрожиц прегваряцки процес Сербиї з ЕУ и „поволує на озбильносц у ришованю настатих проблемох”.

– Европска драга велька шанса за нашу державу, а тоту драгу, медзи иншим, мож збудовац зоз всеоблапним и квалитетним ришованьом питаньох вязаних за статус припаднїкох националних меншинох – заключує ЛСВ у сообщеню.