Основани Национални совит русийскей националней меншини у Сербиї

БЕОҐРАД – У Беоґрадзе всоботу, 24. децембра, основани Национални совит (НС) русийскей националней меншини у Сербиї, преноши Танюґ сообщенє з того Совиту. На сновательней схадзки у Русийским доме у Беоґрадзе присуствовали 35 делеґати – представителє 300 гражданох русийскей националносци, котри пред тим зоз своїма подписами потримали снованє НС.

Зоз Сновательну скупштину предшедовал предсидатель Инициятивного одбору за снованє НС Русиянох у Сербиї Виталий Бородин, а як госци на Скупштини присуствовали державни секретар у Министерстве роботи, обезпечованя роботи, борецки и социялни питаня Драґан Тодорович, народни посланїк Александар Чотрич, подпредсидатель Покраїнскей влади АПВ и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-заєднїци Михаль Нїлаш, як и заменїк директора Русийского центру за науку и културу у Сербиї Василий Ґалактионов.

НС русийскей националней меншини у Сербиї ма 15 членох, за предсидательку вибрана професорка Ирина Милькович з Крушевцу, а на сновательней схадзки прилапени Статут Совиту.

Як сообщене, тих дньох НС русийскей националней меншини до Министерства державней управи и локалней самоуправи прида вимогу за його реґистрованє и поруша поступок за формованє Окремного виберацкого списку за русийску националну меншину у Сербиї.

Док будзе службено реґистровани, НС Русинянох будзе 22. национални совит националней меншини у Сербиї.