РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 24. децембра, на Вилїю по григориянским календаре, Рускокерестурци и того року мали и окремних шпивачох з наших парохийох у Сриме – з Бикичу, Беркасова и Шиду.

Пецеро дзеци, з беркасовско-бикичским парохом о. Владимиром Еделинскийом Миколковим у Керестуре повинчовали Крачун у коло двацец обисцох, дзе су щиро привитани, а то други рок же дзеци зоз Сриму орґанизовано приходза на Вилїю до Руского Керестура.