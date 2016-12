Шветочни Крачунски концерт

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пред красним числом Керестурцох и їх госцох, и у шветочней атмосфери, вчера вечар у Велькей сали Дому култури у Руским Керестуре отримани традицийни Крачунски концерт, на хторим шпиваче и рецитаторе повинчовали Крачун шицким котри го славя по новим, григориянским календаре.

З двома колядами програму отворел Дзецински хор „Шкорванчки”, з дириґентку Лидию Пашо и провадзеньом Мирка Преґуна, а на Концерту владика кир Георгий Джуджар присутним пожадал радосни и благословени швета народзеня Исуса Христа.

Пригодни тексти и писнї о Крачунє рецитовали Минеа Югас и Павле Гербут, док коляди шпивали Дзивоцка шпивацка ґрупа и Хлопска жридлова ґрупа Дому култури, а того року публика видзела и членох танєчней секциї у улоги шпивачох. Попри шветово познатей коляди „Свята ноц”, хтору одшпивала по анґлийски, наша уж афирмована шпивачка Анамария Колошняї виведла и свою авторску шпиванку „Колядох моц”.

Програму з двома колядами шветочно закончел Мишани хор Дому култури и Катедралней церкви св. о. Миколая, на чолє з дириґентку Лидию Пашо, а попри владики Георгия, на програми окреме привитани и предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац, народна посланїца у Скупштини Сербиї Олена Папуґа, парох керестурски о. Михайло Малацко и представителє других наших институцийох и орґанизацийох. Конферансу водзела Адриана Надь.