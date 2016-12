Крачун у Руским Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая вчера шветочно преславели Перши дзень Рождества Христового, а дзень пред тим, зоз шпивачами и Всеночним – Вилїю.

Крачунску Архиєрейску Службу Божу у катедралним храме вчера предводзел преосвящени владика Георгий Джуджар, з домашнїма священїками – парохом о. Михайлом Малацком и капеланами о. Владимиром Медєшом и о. Михайлом Шантом.

Владика у казанї шицким домашнїм и госцом повинчовал же би Крачун преславели у правдивей християнскей радосци, мире и любови, а на Служби були и представителє Националного совиту Руснацох.

На Служби Божей шпивал и домашнї Мишани хор Дому култури и Катедралней церкви св. оца Миколая, под руководительством Лидиї Пашо.

Крачунске всеночне у Вилїйовей ноци всоботу, 24. децембра було на 23 годзин, тиж го предводзел владика Георгий, а попри домашнїх, сослужели и сященїки з наших парохийох – о. Владислав Рац з Коцура, о. Алексий Гудак з Вербасу и о. Дарко Рац з Бачинцох.

И того року вирни на Вилїю у своїх домох дочековали малих и вельких шпивачох и винчовачох, котрих було и з велїх сушедних и дальших местох.

Нєшка, на Други дзень Крачуна на богослуженьох ше преславює и Собор Богородици и Осифа Обручнїка, а Служби Божо на 8, 10 и 17 годзин.

На ютре, на Треци дзень Крачуна Церква ше здогадує на першого мученїка Штефана, а по шицких службох Божих будзе и мированє. Попри службох на 8, 10 и 17 г. будзе и Дзецинска на 11,30 г., а у Малих шестрох на Циґлашоре на 15 годзин.