Одржан Божићни вашар

КУЦУРА – У Основној школи „Братство јединство“ у Куцури у петак је одржан хуманитарни Божићни вашар, на ком су се могли купити разни божићни украси, икебане и посластице који су направили деца заједно са својим родитељима.

Ученици су се за Вашар припремали и на часовима са својим учитељицама, а свако одељење од првог до осмог разреда своју понуду представило је посебно. Вашар је био велик и добро посећен.

Ученици ће сами одлучити како ће се потрошити зарађена средства на Вашару, а за сада је сигурно да ће то бити нека хуманитарна активност.