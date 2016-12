Крстурска Школа једина из Србије у пројекту ЕУ

РУСКИ КРСТУР – Основна и средња школа са домом ученика „Петро Кузмјак“ из Руског Крстура изабрана је између 33 средње школе из земаља Европе, који ће учествовати у пројекту „Твоја Европа! Твој глас!“.

Како сазнаје Рутенпрес, у конкурсној документацији Школа је навела да је једина у свету у којој се редовна настава одвија на русинском језику на средњошколском, гимназијском нивоу. Школа „Петро Кузмјак“ једина је изабрана за учествовање у овом пројекту.

Како су Школу информисали организатори – Европски економски и социјални комитет, на конкурсу је учествовало чак 687 школа из разних држава, а за учествовање на Конференцији „Твоја Европа! Твој глас!“ изабране су 33 школе.

Поменута конференција ће бити одржана 30. и 31. марта у Бриселу, учествоваће ученици од 16 до 18 година, који ће дискутовати о будућности и изазовима са којима се Европска унија суочава.

Како сазнаје Рутенпрес, из крстурске Школе ће учествовати троје средњошколаца, уз пратњу професора.