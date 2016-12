Прослављен Божић, одржан и Божићни концерт у Руском Крстуру

РУСКИ КРСТУР – Верници крстурске парохије св. оца Николе јуче су свечано прославили Први дан рођења Исуса Христа, а дан пре и са коледарима и Бдењу – Бадње вече.

Божићну литургију у катедралном храму јуче је предводио владика Георгије Џуџар са домаћим свештеницима – парохом о. Михајлом Малацком и капеланом о. Владимиром Међешом и о. Михајлом Шантом. Владика је поздравио све домаћине и њихове госте и честитао им Божић. На литургији је певао и Мешовити хор Дома културе и Катедралне цркве св. о. Николе под руководством Лидије Пашо.

И ове године верници су у својим домовима дочекивали мале и велике коледаре који су дошли и из других места.

Јуче увече, у свечаној атмосфери у Великој сали Дома културе у Руском Крстуру, одржан је традиционални Божићни концерт, на ком су певачи и рецитатори честитали Божић свима који га славе по григоријанском календару.