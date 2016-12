Пременки за ефикаснєйшу и туньшу роботу

Концом прешлого року Народна скупштина Сербиї вигласала Закон о буджетскей системи зоз чим предписане же ше явни подприємства, як индиректни хаснователє буджетских средствох, нє годно финансовац зоз явних приходох.

Термин за їх преструкторованє бул 1. децембер того року, и през єден рок локални власци приношели рижни одлуки, углавним, же би ше зачувало основну дїялносц подприємства и фахово кадри, и мерковало и на социялни момент – же би нїхто нє остал без роботи.

У зависносци од своїх потребох и можлївосцох, општини комбиновали, або сновали нови подриємства, або преширйованю дїялносцох општинских, односно городских управох. Як гваря компетентни, зоз тим ше преширела дїялносц општинох, алє ше зменшала администрация, и робота би требала буц туньша и ефикаснйєша.

ПОДПРИЄМСТВА ПРЕРОСЛИ ДО УПРАВИ

Город Нови Сад, два явни подприємства, Завод за вибудов городу и Дїловни простор претрансформовал до Городскей управи за маєток и маєтно правни роботи, зоз чим город достал 17. управу. У єй компетентносци штири сектори – за маєток и маєтно-правни одношеня, квартельни роботи, дїловни простор и финансийни роботи. – Зоз формованьом седемнастей городскей управи у Новим Садзе, пришло и до вельких орґанизацийних пременкох. Утаргнути два подприємства зоз длугоку традицию, а тераз формована нова Городска управа котра их заменї. То значи же ше убуце будзе робиц єдноставнєйше, швидше, и цо найважнєйше економичнєйше. За городски буджет то туньше. И надалєй ту ше буду починац витворйовац инвестициї, комунални опреми жеми, ришовац маєтно-правни руишеня. Найвекши пременки церпиме ми, док гражданє би то вообще нє требали почувстовац. На концу, робиме у просторийох у котрих зме и потераз робели, и ту ше нїч нє меня. Затримали зме шицких роботнїкох, исти кадер, окреме фаховцох на котрих лєжа подприємства – гвари Бранислав Бальошевич, окончователь заменїка началнїка Городскей управи за маєток и маєтно-правни роботи.

ШИД И КУЛА

У Шидзе Явне подприємство за квартельни услуги и будовательну жем загашене, а основане нове Явне ошвиценє, услуги и отримованє. Воно будзе мац лєм двоїх занятих, а друга, векша часц занятих премесцени и до Општинскей управи, ЯКП Стандард, а єдна и до Предшколскей установи Єлица Стаменкович Шиля. Шицким найдзена робота.

У Кули векшу векшу часц занятих „Заводу за вибудов Кула” превжали Општинска управа а меншу штири явно-комунални подприємства у местох општини. Найвецей компетенциї пренєсшни Оддзелєню за урбанизем, медзи иншим, пренєшени за доприноси за будовательну жем, одлучованє о оцудзеню, лєбо даваню до закупу будовательней жеми, о поставяню обєктох, киоскох, билбордох, тезґох на явней поверхносци…

НЇХТО НЄ ОСТАЛ БЕЗ РОБОТИ

Завод за вибудов Кула 1. децембра урядово загашени, а до явних комуналних подприємствох у кулскей општини розподзелєни його 33-йо заняти. Пре добре дїлованє и опременосц, ЯКП „Комуналєц” зоз Кули превжало найвецей роботнїкох зоз Заводу, а достало и вельку часц його обовязкох. Ту спадаю ровнанє драгох у хотаре, копанє атмосферских яркох, отримованє явного ошвиценя, орезованє конарох хтори завадзаю електричним дротом, керпенє дзирох на драгох, поставянє транспортних знакох.

Явне комуналне подприємство „Руском” (ЯКП) у Руским Керестуре у тим достало двох роботнїкох, од котрих єден тераз роби у Керестуре, а други у Крущичу на отримованю желєних поверхносцох.

– Локална самоуправа нє сцела же би дахто остал без роботи, а по тей рационализациї затримуєме 452-ох роботнїкох у явних комуналних подприємствох. Роботнїки робя на других местох, алє ше им предлужує роботни стаж, затримую и нїхто од 33-ох роботнїкох Заводу за вибудов нє одбил прейсц до подриємства до хторого є розподзелєни – потолковал директор „Рускому” Иґор Фейди.

„РУСКОМУ” ДОДАТНИ СРЕДСТВА И ЗАДЛУЖЕНЯ

По новей систематизациї роботи, „Руском” ма 18 роботнїкох, од котрих 13-еро робя у Руским Керестуре, а пецеро у Крущичу.

– Дїялносц того подприємства остава дистрибуция води и пречисцованє одрутних водох, управянє зоз комуналним одпадом, отримованє и ушорйованє желєних поверхносцох, центру, потим защита и отримованє явних комуналних обєктох, явней гиґиєни, пияцу, спортских теренох на пияцу, Новим населєню и „старей школи”, теметова. Гоч теметов формално под инґеренцию „Рускому”, затераз го отримує Церковни одбор, цо ше може пременїц на основи догварки.

Нова орґанизация комуналних роботох у општини ше случела у периодзе пред жиму, дзе вше окремне питанє – одгартанє шнїгу. Як и потераз, такволану жимску гиґиєну – сипанє солї на критични места и одметанє шнїгу зоз дражкох и паркинґох коло явних установох и на явних поверхносцох будзе окончовац „Руском”, а на основи явней набавки хтору пред гашеньом розписал Завод за вибудов Кула, шнїг зоз драгох будзе одгартац подприємство „Молиментум д.о.о” зоз Кули – гвари Фейди.

Окрем пребераня роботнїкох, зоз ликвидацию Заводу за вибудов ЯКП „Руском” достал додатни задлуженя кошеня амброзиї у хотаре и порядне отримованє паркох, лавочкох. За окончованє роботох „Руском” достал єден теренски авто „лада нива”, а наявене же достаню и три моторки. Пре нови обставини окончени и ребаланс буджету ЯКП „Руском”. Зоз звекшаним обсягом роботи ше звекшаю и приходи, насампредз зоз польопривреди (кошенє у хотаре) и на основи отримованя лавочкох и їх набавки.