ДЮРДЬОВ – Дзецом зоз шицких ґрупох Оддзелєня Предшколскей установи (ПУ) „Дюрдєвак” у Дюрдьове, Дїдо Мраз пияток, 23. децембра подзелєл пакецики.

Пакецики подзелєни по виводзеню Новорочней дзецинскей представи, у хторей участвовали воспитачки з ПУ „Маслачак” з Ґосподїнцох, а пакецики финансовали родичи и спонзоре.

У мишаней ґрупи дюрдьовского Оддзелєня ПУ, дзе воспитни активносци и по руски, пакецики достали дзешецеро дзеци.