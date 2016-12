Ище того тижня мож уплациц за пакецик од Дїда Мраза

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Месней заєднїци Руски Керестур (у просторийох Спортскей гали) до конца того тижня мож уплациц за пакецик од Дїда Мраза, хтори кошта 500 динари. Уплациц мож кажди роботни дзень до 14 годзин.

Новорочна програма з дочеком Дїда Мраза за дзеци у Руским Керестуре будзе на пияток, 30. децембра на 14 годзин, як и дотераз у орґанизациї Месней заєднїци, а у сотруднїцтве з керестурским Оддзелєньом ПУ „Бамби и Домом култури.

Исти дзень на 17 г., у Керестуре будзе и традицийна преширена рочна схадзка Совиту Месней заєднїци Руски Керестур.