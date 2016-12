Буджет Нового Саду менши за милиярду и пол

НОВИ САД – Скупштина Городу Нови Сад на ютре будзе розправяц о буджету за 2017. рок, по хторим Нови Сад будзе розполагац з дацо вецей як 23 милиярди динари, цо за 1,5 милиярди менєй як того року.

Найвецей пенєжу – 3,4 милиярди дин. опредзелєне за плаци занятих у явних подприємствох, а 2,3 милиярди достанє Предшколска установа. У 2017. року плановани и укладаня до образовних установох, та 1,7 милиярди дин. наменєни основним и штреднїм школом у Новим Садзе, а 338 милиони дин. за предлуженє роботох на вибудови Балетно-музичней школи на Лиману IV. По новим буджету, найвекше укладанє у 2017. року будзе вибудов будинку Наглей помоци на Телепу, за цо опредзелєни 536 милиони дин., а вельки укладаня (730 милиони) опредзелєни и за преширйованє Сентандрейскей драги и за роботи на мосце Дунай-Тиса-Дунай (80 милиони).

За вибудов Жежельового мосту опредзелєни 1,2 милиярди дин., дзе 800 милиони преруцени з покраїнского буджету.

За културу буду видвоєни 1,3 милиярди динари, дзе спадаю и средства за проєкти „Европска престолнїца култури 2021” и „Младежска престолнїцу Европи 2019”.

Субвенциї за явни подприємства останю 1,5 милиярди динари.