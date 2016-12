Основани Совит за популацийну политику

БЕОҐРАД – Влада Сербиї вчера основала Совит за популацийну политику, хтори ше будзе занїмац з пронаталитетну политику, миґрациями и квалитетом живота и ришованьом демоґрафских питаньох у Сербиї.

У Совиту министри здравя, просвити, роботи и социялней политики, державней управи и локалней самоуправи и представителє других институцийох, а на чолє Совиту премиєр Александар Вучич. Його заменїца Славица Дюкич Деянович, котра у Влади Сербиї задлужена за популацийни питаня, а котра, кед слово о абортусу, визначела же женом нє будзе загрожене уставне право на вибор.

Як преноша нашо медиї, Славица Дюкич Деянович гварела же планую бешедовац з роботодавателями о витворйованю правох занятих женох, витвориц пилот-програми у штредкох дзе нїзки наталитет, вельки миґрациї, та у Войводини, дзе постоя пронаталитетни програми, алє ище вше нє дали добри резултати.

Шлїдом наяви же будзе утаргнуте право на рефундованє ПДВ на опрему и єдзенє за беби, министерка гварела же пенєж хтори ишол на рефундованє, тераз будзе наменєни фамелийом з дзецми.