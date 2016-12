Початком идуцого рока снованє Здруженя ЛАҐ

КУЛА – До конца януара идуцого року у кулскей општини почнє едукованє шицких заинтересованих польопривреднїкох за помоц у хаснованю фондох ЕУ, а у рамикох Локалней акцийней ґрупи (ЛАҐ), чия сновательна скупштина тиж будзе отримана початком идуцого рока. ЛАҐ будзе здруженє шицких заинтересованих з приватного, цивилного и явного сектору и членство отворене за шицки правни и физични особи реґистровани, лєбо з пребуваньом на териториї кулскей општини.

О снованю Здруженя локална акцийна ґрупа численим представительом з горе спомнутих секторох пияток, 23. децембра у Кули бешедовала представителька Микро проєкту д.о.о. з Нового Саду Весна Срдич, наглашуюци же ше воно будзе занїмац з витворйованьом стратеґиї руралного розвою, цо подрозумює польопривреду, туризем и инфраструктуру.

Як поведзене економски и социялни партнере ЛАҐ-у буду польопривреднїки, жени з валалу, млади и їх здруженя, бо представителє цивилного дружтва муша твориц вецей як половку партнерох.

На презентациї присуствовали и привреднїки и представителє здруженьох з Руского Керестура, а сход орґанизовала Канцелария за локални економски розвой Општини Кула, дзе ше и треба приявиц за членство у будуцим здруженю.