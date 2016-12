РУСКИ КЕРЕСТУР – И того року парохийни Каритас, у сотруднїцтве з Месну заєднїцу Руски Керестур, з нагоди крачунских шветох найзагроженшим фамелийом подаровал рибу.

Волонтере Каритасу того року рибу однєсли до 30 обисцох, а як то уж даскельо роки, Месна заєднїца рибу купела з Фонду солидарносци опредзелєним у самодоприносу.