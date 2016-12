Крачун у Миклошевцох

МИКЛОШЕВЦИ – Найрадоснєше християнске швето – Рождество Христово по григориянским календаре, внєдзелю, 25. децембра преславели и грекокатолїки у Миклошевцох, а Службу Божу у церкви Рождества Пресвятей Богородици на Перши дзень Крачуна служел парох вуковарски и декан сримски Крижевского владичества о. Владимир Маґоч.

З тей нагоди о. Маґоч пречитал Крачунску винчованку крижевского владики кир Николи Кекича у хторей, медзи иншим, визначене преславянє Крачуна як дожице духовней радосци ґу блїжнїм, хтора ма надвладац його материялни смисел, а на Крачунскей Служби були и госци Миклошевчанох з других часцох Горватскей, алє и зоз Сербиї – з Войводини.

О. Маґоч служел и Всеночне на Вилїю (на 22 г.) на хторим пошвецел хлєб за проскурки дзелєни вчера, на Други дзень Крачуна, кед по Служби Божей було и мированє.

Всоботу, на Вилїю после Всеночного опрез церкви бул и уж традицийно огньомет, а потим друженє у виронаучней сали.

И того року Миклошевчанє на Вилїю у своїх обисцох дочековали дзеци котри ходзели по шпиваню и винчовали Крачун, так же ше тот красни обичай отримує и надалєй.