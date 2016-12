СУБОТИЦА – У филияли рускокерестурскей парохиї у Суботици внєдзелю, 25. децембра пополадню отримана Шветочна Крачунска Служба Божа, хтору служел керестурски парох о. Михайло Малацко.

О. Малацко присутним вирнїком пречитал Крачунску винчованку нашого еґзарха, владики Георгия Джуджара, на концу Служби було мированє, а наймладшим вирнїком парох подаровал пакецики.

По Служби могло купиц и нови „Руски християнски календар 2017”.