Антрополоґия учи превозисц устаємнєни дружтвени норми

Марина Сакач зоз Нового Саду, студентка трецого року на Филозофским факултету у Беоґрадзе, на напряме Етнолоґия и антрополоґия. Ище у трецей класи штреднєй школи, у Карловацкей ґимназиї ше заинтересовала за Виглєдовацку станїцу Петница, дзе ше упознала зоз социялну, односно културну антрополоґию. У тим напряме предлужела и студиї. Нєшка Марина у Петници младши сотруднїк и помага у виучованю антрополоґиї праве таким зацикавеним штредньошколцом як цо и вона була.

Социялна антрополоґия дружтвена наука, намага ше контекстуализовац ситуацию дружтва, ґрупи, або заєднїци, вона преучує як роздумую, функционую одредзени часци дружтва, або дружтвени елементи (релиґия, язик, материялна култура, уметносц, литература, история, етницитет, орґанизация самей ґрупи).

– Роби ше зоз меншима ґрупами и основни метод преучованя то интервю, односно „обсервация зоз партиципацию” (патренє зоз участвованьом), намагаш ше участвовац у тей заєднїци же биш цо вецей зрозумел як вони роздумую, видза швет коло себе, же би ше таки податки могли квантификовац, або поровновац, а тиж и же би ше могло дефиновац код хтори ше будзе анализовац през антрополоґийни теориї. Було би добре кед би антрополоґия була вецей препозната з боку дружтва, бо ше нє барз зна о тим цо вона роби. Антрополоґове би могли робиц у рижних дружтвених виглєдованьох, бо тота наука ма широки уплїв, прето же ма можлївосц добрей комуникациї зоз другима науками. Рушаюци од людских ресурсох, прейґ култури, до анализи тарґовища и злєпшованя маркетинґу, та аж и интернет бавискох, о тим шицким мож вельо научиц и злєпшац зоз антрополоґийну анализу. Єдно з найчастейших роботних местох то кустос у музею, прето же през музейску виставу директно комуникуєш з людзми. Мнє интересантне саме виглєдованє, процес писаня одредзеней файти науковей роботи, а тиж бим любела виглєдовац нашу, руску заєднїцу, терашнї час и тото цо тераз актуалне. Наш идентитет нє лєм наша история, алє и терашнї живот – толкує Марина.

Вона гвари же особа хтора сце студирац антрополоґию муши буц отворена, у смислу же би була свидома же ше єй пременї способ роздумованя о швеце, же почнє иншак анализовац ствари коло себе и же єй антрополоґия будзе присутна у каждодньовим живоце.

– У одредзеним смислу то може фрустрирац людзох коло тебе, бо будзеш анализовац найдробнєйши ствари, од сценария филма, до патриярхалних улогох у одредзених кнїжкох. Конзервативни особи маю векши проблем превозисц тоту бариєру, од наприклад людзох хтори прилапюю нови думки и меняю думанє, на основи моцних и квалитетних арґументох. Антрополоґия нас часто учи превозисц устаємнєни дружтвени норми и табуи – гвари млада студентка.

Марина ше зоз Виглєдовацку станїцу Петница стретла ище у штреднєй школи. На семинар Антрополоґиї ю положели на основи єй есею хтори писала на тему „Перше стретнуце зоз нєжемову цивилизацию”. Есей єден зоз главних критериюмох вибору.

– До Петници ше може приявиц кажда заинтересована особа хтора ше сце унапрямовац, у смислу же ше може з блїзка упознац зоз даяку науку хтора ю интересує, чи у питаню дружтвена, чи природна. Попри есею потребно пополнїц прияву/формулар, достац писмо препорученя зоз школи и написац кратку биоґрафию. У Петници сом була активна у трецей и штвартей класи штреднєй школи – здогадує ше Сакачова.

Свойо сотруднїцтво зоз Петницу започала того року, у фебруару. Тераз є младши сотруднїк, а єй улога и обовязки як сотруднїка подрозумюю менторство новим початнїком на семинарох. Помага им же би пренашли адекватну наукову литературу, як и же би пренашли уж постояци роботи хтори вязани за тему хтори вони сцу виглєдовац, же би видзели як наукова робота треба же би випатрала.

– На обуки за младших сотруднїкох зме були упознати зоз обовязками. После законченей едукациї, о даскельо днї сом уж була поволана на семинар. Кед ши младши сотруднїк маш кус менєй обовязки, старши сотруднїки то особи хтори уж закончели основни студиї, вони на мастеру, або докторских студийох. Робим зоз штредню школу, а семинари орґанизовани вецей раз през рок – вяри, тирваю три лєбо штири днї, потим влєце, тот семинар найдлугши и тирва од 10 до 14 днї, а тиж єст и єшеньски семинар хтори тирва кратко, даскельо днї. Ми орґанизовани як тим хтори ма свойого руководителя. У тей хвильки мам два дзивчата и робим з нїма индивидуално. Остатнїраз зме ше стретли влєце на семинару, а чуєме ше през цали рок, прейґ интернету. На концу рока ше отримує наукова конференция шицких вибраних роботох и принта ше петнїцки теки дзе виходза тоти роботи – визначує вона и додава же ше єй пачи же є уключена до процесу популаризованя антрополоґиї и же може робиц зоз креативнима людзми.

Марина попри факултетских обовязкох и обовязкох у Петници, сцигує попровадзиц и други активносци. Того року участвовала на трецей Науковей конференциї и представела ше зоз тему „Язик як основа идентитета – Як Руснак/Рускиня видзи свой идентитет”. Гвари же єй мило же участвовала и же була препозната по тим яку файту науки виучує, а тиж єй мило же на одредзени способ допринєсла розвою рускей заєднїци. Свой шлєбодни час люби пополнїц зоз читаньом, тераз ю цикави филозофия и наукова фантастика, а тиж люби одпатриц и даєдну серию яґод „House of Cards”, або „True Detective”.