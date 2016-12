РУСКИ КРСТУР – И ове године парохијски Каритас, у сарадњи са Месном заједницом Руски Крстур, поводом божићних празник најугроженијим породицама поклонио је рибу.

Волонтери Каритаса ове године су однели рибу у 30 кућа а, како је то већ годинама уназад, Месна заједница је купила рибу из Фонда солидарности опредељном у самодоприносу.