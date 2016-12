Потребне:

300 ґр муки

200 ґр марґарину

100 ґр цукру

1 вайцо

1 ванелийов цукер

100 ґр маку.

Так треба приготовиц:

Марґарин, цукер и вайцо витрепац з миксером. Додац муку, ванелийов цукер и мак. Замишиц цесто, розогнац го и з фурмочку вибивац квецики. Печиц 10 минути у релни зогратей на 180 ступнї. По жаданю украшиц з чоколаду.