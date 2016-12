„Оле” – одушевиє и потримовка

Нє чудне нам кед за дакого чуєме же танцує традицийни руски, лєбо сербски танци, алє нє чуєме кажди дзень же дахто танцує традицийни шпански танєц – фламенко. Павлина Шепински з Руского Керестура уж роками танцує тот темпераментни танєц, а уписала ше на ньго ище як штредньошколка у Суботици. Тераз є член фламенко ґрупи „La familia” у Новим Садзе.

– Фламенко сом почала танцовац у першей класи штреднєй школи, кед сом мала 15 роки. Почала сом ходзиц на ньго, гоч сом анї сама нє знала же яки то танєц. Видзела сом же у доме у Суботици єст секция, та сом ше приявела, без роздумованя же яки то танєц – здогадує ше Павлина.

Понеже тераз роби у єдним козметичним салону у Новим Садзе, Павлина у тим городзе предлужела танцовац фламенко, у фламенко ґрупи „La familia”.

– Єст нас коло 13, рижних ґенерацийох, бо ту нєт правила, кажде хто сце, може танцовац. Ми, нажаль, у ґрупи маме лєм єдного хлопа, а фламенко можу танцовац хлопи, исто так як и жени. Аж єст и даєдни танци хтори вимагаю же би бул виражени хлопски, оштри, моцни бок. Мнє требало сиґурно коло два-три роки же бим дакус глїбше вошла до того танцу, бо ми фламенко було наисце досц чежко научиц танцовац, прето же ше барз розликує од гоч хторого другого танцу – гвари Павлина, хтора и бувша фолклорашка.

– Док нам у фолклору фокус углавним на ногох, у фламенку мушиме мерковац як на ноги, так и на правенє ритма з ципелами, на положенє цела, рукох, дланьох и глави. И то шицко источашнє. Думам же ми тото же сом знала танцовац фолклорни крочаї досц мало помогло док сом учела фламенко, праве прето же ше тоти два танци цалком розликую, алє ми вшелїяк помогнул у явних наступох, триманю, же бим нє мала трему. Кратко сом танцовала ище и латино-америцки танци, салсу, а плануєм ше уписац и на ище єден танєц. Тиж так, пре вельку любов ґу фолклору, плануєм и його ознова почац танцовац – додава Павлина.

Кед подумаме на фламенко, углавним нам векшини асоцияция червена фарба, ритем, темпераментносц и тот познати термин – „оле”.

– Найхарактеристичнєйше за фламенко то ципели зоз подкованима гвоздами, червена и чарна фарба, квецик у глави, лепеза, ґитара итд. Хаснує ше термини, як наприклад, „оле”, хтори означує одушевиє, потримовку и служи же би ше виражело улогу публики под час фламенка. Я уживам у тим танцу, прето же фламенко дава шлєбоду танцошови же би виражел як ше чувствує. Бо, кед танцуєме, шицки ше потримуєме и франтуєме. Часто мож видзиц и як дахто нє ма обдуману хореоґрафию, алє импровизує, и танцує так як ше теди чувствує. Любим и шпански язик. Досц го розумим ище одмалючка, бо сом патрела шпански сериї, а и тераз го з часу на час учим сама прейґ интернету – толкує вона.

Фламенко, як файта шпанскей музики и танцу, попри танцованя подрозумює и шпиванє, гранє на ґитари и кляпканє.

– Ми затераз лєм танцуєме. Маме реквизити – лепези, хусточки, або калапи, а за шпиванє и гранє маме окремних музичарох. Проби маме два раз тижньово, по годзину, а пред наступ скоро кажди дзень, по годзину, лєбо два. Перше сом наступала на домиядох, на сайме образованя, „Змайових дзецинских бавискох”, а прешлого року зме мали свой концерт у „Студию М” у Новим Садзе. Тераз нам остатнї наступ бул у септембру на „Ґрождєбалу” у Сримских Карловцох. Єст и соло наступи, алє я го ище нє мала. Нє так вельо людзе знаю яки то танєц, алє кед видза наступ, вец ше шицким пачи и хваля го – додала Павлина и препоручела нашим читачом.

– Фламенко можем препоручиц каждому хто люби танцовац, же би видзел рижнородносци яки вон дава, опробовал свойо можлївосци, упознал нових людзох, музику, културу… Прето же шицко цо нам нове и иншаке, можебуц будзе за нас одкрице – визначела вона на концу нашей розгварки.