Євангелска церква подзелєла дарунки

КОЦУР – Євангелска церква з Коцура тих дньох закончела акцию дзелєня крачунских дарункох хтори обезпечела орґанизация „Samaritan’s Purse”, у рамикох проєкту „Operation Christmas Child”.

Тих дньох дарунки достали дзеци на Дзецинским оддзелєню Общого шпиталю у Вербаше, а вчера дарунки и гуманитарна помоц подзелєни и у єдней часци ромского населєня у Коцуре.

Як Рутенпрес дознава од лаицкого пастора Євангелскей церкви у Коцуре Александра Суботина, з тим новорочни дарунки подзелєни шицким котрим були наменєни, а други активносци церкви буду предлужени после шветох.