КОЦУР – У рамикох проєкту „Полиция у локалней заєднїци” вчера орґанизоване стретнуце полициї з дзецми з марґинализованих ґрупох. Вецей полицає з Полицийней станїци Вербас, на чолє з началнїком Владом Ґлодьовичом, нащивели наймладших у Євангелскей церкви у Коцуре.

Полицає до Євангелскей церкви сцигли на полицийних автох з пакециками и Дїдом Мразом, котри дзецом подзелєл дарунки. Дзеци бешедовали з полицаями, а вони им указали и як функционую полицийни авта.

Як за Рутенпрес гварел Ґлодьович, циль спомнутого проєкту приблїжиц полицию ґу людзом и розбиц предрозсудки же полиция служи лєм за виписованє каребних приявох и гарештованя, алє же є на помоци и на розполаганю шицким гражданом.