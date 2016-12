Минимална плаца будзе за 1 500 динари векша

БЕОҐРАД – Од нового року минимална цена роботней годзини будзе 130 динари, место дотерашнєй од 121 динар, та мешачни минималєц будзе за 1 500 векши, пише „Дневник”.

Минималну цену роботней годзини у Сербиї ше нє меня часто, а од 2011. року є векша за коло 20 динари.

Як гварел предсидатель Союзу самостойних синдикатох Войводини Ґоран Милич, гоч ше нє складали коло цени, синдикати и роботодавателє дошли до компромису, бо ше синдикати закладали же би минимални заробок бул 143 динари, а роботодавателє 125 динари.

Оценює ше же у Сербиї за минималну плацу робя коло 300 000 роботнїки.