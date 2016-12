Старши особи най попонагляю заменїц леґитимацию

БЕОҐРАД – Министер за роботу, обезпечованє роботи, борецки и социялни питаня Александар Вулин поволал вчера найстарших согражданох же би цо скорей заменєли стари особни леґитимациї з новима, з чим годни витворйовац шицки права за хтори им потребни тот документ.

– Маме информациї же вельке число наших найстарших согражданох ище нє заменєли особни леґитимациї и поволуєм их же би то зробели, а нє же би чекали остатнї момент. Нє сиґурни сом же тото сцигню до конца децембра, алє их модлїм же би вихасновали тот час до конца децембра, алє и цали януар, же би заменєли свойо особни леґитимациї – гварел Вулин.