Отримана Виберанкова скупштина Союзу Русинох Горватскей

ВУКОВАР – Предпрешлей соботи, 17. децембра, у Вуковаре отримана порядна Виберанковба скупштина Союзу Русинох Горватскей (СРГ), на хторей прилапени звити о роботи и финасийох, а розришени дотерашнї и вибрани нови орґани СРГ – пише портал Союзу.

За предсидательку СРГ знова вибрана Дубравка Рашлянин, а за подпредсидателя Владимир Русин.

До Надпатраюцого одбору Союзу вибрани Мелания Пап (за предсидательку), Звонко Барна и Виолета Гирйовати.

На Скупштини прилапени и план роботи, та финансийни план за 2017. рок.