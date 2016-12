У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У остатнїм тогорочним чишлє новинох „Руске слово”, хторе виходзи як двочисло и читачом будзе доручене нєшка и на ютре, рубрика „Тижньовнїк” дава звит зоз Семинару за меншински права у Словацкей, а „Духовни живот” на своїх бокох зазначел преславу Крачуна у керестурскей парохиї, та дочек Миколая по наших парохийох. Ту и напис з промоциї кнїжкох о. др Романа Миза у Новим Садзе.

Рубрика „Нашо места”, медзи иншим, пише о схадзкох скупштинох општинох Шид и Жабель, понука и вистки з Кули, Коцура и Дюрдьова, док на бокох „Економиї” мож пречитац з якима ше спокусами у продукциї млєка зочую фамелиї Савин и Кочиш з Дюрдьова.

„Култура и просвита” информує о почежкосцох у роботи Войводянскей академиї наукох у Новим Садзе, о концерту „Музичного куцику” у Коцуре, програми „Мацери Рускинї” у Сримскей Митровици, Концерту народней музики у Руским Керестуре и о Литературним вечаре за младих у Дюрдьове. Попри тим, ту и интервю зоз Звонимиром Павловичом.

Рубрика „Людзе, роки, живот” понука интересантни напис о младому капитанови Мирославови Фейдийови, та о нащиви о. Ивана Нагачевского з Канади, а прейґ розгварки з Йовґеном Мудрийом, „Спорт” пише о преферансу.

Додаток у тим чишлє „Литературне слово”, а шлїдуюце число новинох видзе як двочисло 13. януара 2017. року.

Своїм читачом НВУ „Руске слово” винчує щешлїви швета!