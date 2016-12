РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая вчера преславели и Треци дзень найрадоснєйшого швета Рождества Христового – Крачуна.

На тот дзень наша Церква ше здогадує и на першого християнского мученїка, леґиня Штефана, а на шицких Службох Божих, на 8, 10, 11,30 и на 17 годзин, як и на Служби у каплїци у Малих шестрох на 15 г. було мированє вирних и дзелєни проскурки.