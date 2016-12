Крачун у Петровцох

ПЕТРОВЦИ – У грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици у Петровцох на сам дзень Рождества Христового по григориянским календаре служена Служба Божа св. Василия Велького, а домашнї и їх родзини випольнєли церкву, дознава Рутенпрес од петровского пароха о. Владимира Седлака.

Исти дзень вечар, у сали „Соколана“, з нагоди 180-рочнїци петровскей парохиї и Крачуна отримана академия з меном „Крачунска радосц”, на хторей участвовали шицки возрости – од дзецох по старших, хлопи и жени, Руснаци и Українци. На програми ше зменьовали соло-шпиваче, хори, гвиздаре, пастире, колядаре, а два коляди одшпивали вєдно учашнїки и публика. Шветочну академию орґанизовали грекокатолїцка парохия и КУД „Яким Гарди”, а соорґанизатор бул Месни одбор Петровци.

На Вилїю, 24. децембра, петровски дзеци, у досц значним чишлє, колядовали по обисцох, и после змени ґенерацийох, колядованє у Петровцох знова ожило.

Саночне на Вилїю служене на 11 годзин вечар, а у шпиваню ше зменьовали жени шпивачки, дзияк, дзеци и Хлопска шпивацка ґрупа з домашнього КУД „Яким Гарди”. По Богослуженю було винчованє з цеплим чайом, лєбо погариком вина на площи опрез церкви, а шпивани и коляди.

На Други и Треци дзень швета служби, як и на сам Крачун, були на 10 годзин, а пондзелок по Служби було мированє.

У украшованю петровскей церкви за тогорочни швета остарали ше дзеци зоз старшей виронаучней ґрупи и жени котри ше стараю о церкви, а ядловци за церкву обезпечели члени Церковного одбору и швичкаре.